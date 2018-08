Venerdì 24 Agosto 2018, 15:50

Botte e minacce alla madre per ottenere denaro per l’acquisto di droga. È stato arrestato con l'accusa di estorsione, lesioni personali e danneggiamento ai danni della madre convivente un tossicodipendente 33enne e già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri di Sant’Antonio Abate hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata dopo la denuncia della signora presentata dopo ripetute minacce, ingiurie, percosse e lesioni subite dal figlio.