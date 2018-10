Truffa dello specchietto con un colpo di stivale all'auto della vittima: tre arresti

Giovedì 18 Ottobre 2018, 19:09

Sant’Antonio Abate. La truffa dello specchietto tentata con un colpo di stivale all'auto della vittima prescelta: in manette tre «esperti». Ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate hanno arrestato i cugini Giuseppe e Graziano Grammatico, 41 e 46 anni, e Francesco D'Angelo, 40 anni, tutti napoletani e con precedenti per questo tipo di reato.Con una Opel noleggiata la mattina, i tre hanno simulato di essere stati danneggiati da un 71enne di Sant’Antonio Abate che in quel momento era in transito con la sua Renault in via Scafati. Per far sentire la botta tra le due vetture, uno di loro aveva colpito l'auto del pensionato abatese con uno stivale. Poi, dopo aver inseguito e invitato a fermarsi, è partita la sceneggiata del carrozziere amico con lo specchietto – già danneggiato prima di partire – mostrato al malcapitato: «Dammi 150 euro, non conviene il cid».In quel momento, però, sono arrivati i carabinieri, in transito in zona, che avevano assistito alla scena della contrattazione. Prima che la vittima consegnasse i soldi, i tre truffatori erano già in manette e ora attendono il rito direttissimo.