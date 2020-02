Napoli, vergogna a Santa Chiara: l'area delle giostrine diventa la tana dei topi

Degrado e abbandono ai piedi del complesso monumentale di Santa Chiara dove da mesi i rifiuti ed i rami divelti dalle intemperie, invadono l’area a ridosso del cortile delle giostrine. Un vero scempio che dallo scorso dicembre “caratterizza” uno dei luoghi più frequentati del centro storico. Una discarica a cielo aperto, divenuta tana per animali e ratti più volte avvistati nel bel mezzo di Piazza del Gesù.



«La pulizia di questi spazi fu una conquista - affermano il presidente della II Municipalità Francesco Chirico ed il consigliere Pino De Stasio - e non possiamo lasciarli in queste condizioni. Abbiamo stanziato dei fondi per il ripristino e la messa in sicurezza che proveremo a realizzare quanto prima. I rami sono ammassati qui dallo scorso Dicembre ed è inaccettabile. Ormai sono diventati la tana per ratti ed altri animali che finiscono in strada tra i turisti. Abbiamo sollecitato più volte l’Asia ma, a quanto pare, senza risultati. Ora ci vedremo costretti a rivolgerci ad altre ditte. Siamo stanchi di dover aspettare. Santa Chiara è uno dei simboli della nostra città e non può rimanere in queste condizioni».

LEGGI ANCHE Napoli, tra Santa Chiara e Piazza del Gesù l'invasione dei topi

Ultimo aggiornamento: 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA