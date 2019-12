Santa Lucia, tempesta di vento a Capri: spezzato in due l'albero di Natale in piazzetta

Ultimo aggiornamento: 20:21

Una forte tempesta di vento abbattutosi su Capri poco dopo le 19,30, ha spezzato in due il grande l’albero di Natale che dall’8 dicembre troneggia nel salotto del mondo quando si sono accese le luminarie durante il gemellaggio con la Val di Sole. Improvvisamente il buio è calato in Piazzetta perché le raffiche hanno provocato un vero e proprio black out che ha spento le luci del campanile e quelle che adornano l’intero spazio della Piazzetta salotto.Le folate di vento hanno mandato in frantumo la porta d’ingresso della famosa profumeria Della Monica, che si trova sotto lo stretto passaggio che dalla Piazzetta conduce a via delle Botteghe. L'area è stata transennata, interdetto il passaggio fino a ulteriori verifiche. Il vento a raffiche ha provocato anche la caduta di alberi ed ha fatto volare via le tettoie di protezione che si trovano sui terrazzi di varie abitazioni sia al centro che in altre zone. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti con le loro attrezzature per rimuovere il materiale che ostacolava il passaggio nelle piccole vie del centro ed in Piazzetta.