Luoghi del cuore Fai: Santa Luciella prima e premiata

La chiesa di Santa Luciella è al primo posto, in Campania, nel bando per sostenere i Luoghi del Cuore Fai. Otterrà un finanziamento da 20mila euro per la realizzazione di una speciale illuminazione che valorizzerà il percorso delle visite fino alla terrasanta dove è custodito il “teschio con le orecchie” che rappresenta il simbolo di quell’antica chiesetta nel cuore di Napoli.



Esultano Massimo Faella, Simona Trudi e Angela Rogliani, i tre fondatori di Respiriamo Arte, l’associazione che nel 2019, dopo anni di impegno, è riuscita a riaprire la cappella che si trova in un vicoletto di collegamento fra via San Biagio dei Librai e via San Gregorio Armeno, nel cuore della città storica.

Si tratta di un ulteriore traguardo per un luogo che sembrava destinato all’oblìo dopo oltre trent’anni di abbandono e che, oggi, rappresenta una delle attrazioni turistiche emergenti della città di Napoli.



La chiesa di Santa Luciella, grazie agli oltre 11mila voti raccolti nel corso della campagna “Luoghi del cuore Fai 2022”, ha presentato il progetto di revisione dell’illuminazione. Quel progetto è stato valutato come il migliore dell’intera Campania e ha ottenuto il finanziamento da 20mila euro: «Non riusciamo ancora a crederci - sorride Angela Rogliani che, per l’associazione, s’è occupata della partecipazione al bando - questo premio rappresenterà una svolta per Santa Luciella. Un successo che vogliamo condividere con chi ci ha sostenuto, da Michele Pontecorvo presidente del Fai Campania, all’architetto Fabio Ciaravolo che ci ha seguiti nel progetto, da Marianna del Pezzo e Giovanna Massa del Fai a Pasquale Terrianò, responsabile tecnico per la Campania de “I Guzzini” che ci ha aperto nuove porte». In realtà, oltre ai 20mila euro del Fai, sarà proprio l’azienda “I Guzzini”, leader nel settore dell’illuminazione museale a investire altri 15mila euro per il completamento del progetto di Santa Luciella: «È stato un atto di grande generosità - Rogliani si fa seria - che per noi rappresenta tantissimo, perché viene da un’azienda di grandissimo spessore».



L’Associazione Respiriamo Arte nasce, per caso, dopo la lettura di un articolo de “Il Mattino” del 2011, nel quale si raccontava lo stato di degrado della chiesetta di Santa Luciella: i tre fondatori, giovani laureati, dopo aver scoperto quel tesoro abbandonato, decisero di fondare un’associazione che avrebbe restituito alla città l’arte nascosta e abbandonata. Attualmente Respiriamo Arte, oltre alla chiesa di Santa Luciella, gestisce anche le visite all’interno della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, che custodisce la storia dell’arte della seta a Napoli.



Dopo l’avvio, nel 2019, la popolarità di Santa Luciella è cresciuta al punto da consentire all’associazione di assumere personale e diventare un punto di riferimento turistico e culturale per la città. La crescita esponenziale è perfettamente rappresentata dai numeri diffusi ieri dal Fai: nel 2020 Santa Luciella aveva raccolto appena 5 voti nel censimento dei Luoghi del Cuore; dopo soli due anni, nel 2022, i voti sono stati 11.450 e hanno permesso di ottenere l’accesso al bando e ai fondi.