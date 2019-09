Auto in fiamme, sindaco chiude la scuola per verifiche nel Napoletano

Nessun danno alla struttura è stato riscontrato dai vigili del fuoco, che non escludono l'origine dolosa del rogo, sul quale indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia agli ordini del capitano Carlo Venturini.

"Visto il verbale del sopralluogo - fa sapere Giosuè D'Amora, sindaco di Santa Maria la Carità - per verificare le condizioni delle scuole del Plesso di via Cappella dei Bisi, successivamente all'incendio avvenuto nei pressi dell'edificio, con ordinanza sindacale ho disposto la chiusura (solo) della predetta scuola per la giornata di domani". Dunque, per la sola giornata di lunedì il plesso scolastico di via Cappella Bisi resterà chiuso.

Domenica 29 Settembre 2019, 20:36

Santa Maria la Carità. Due auto in fiamme vicino all'edificio: il sindaco chiude la scuola. La scorsa notte, i vigili del fuoco hanno domato un incendio scoppiato in via Cappella Bisi a Santa Maria la Carità. Le fiamme hanno avvolto prima una Mercedes Classe B e poi una Fiat Punto, danneggiando la facciata esterna e due finestre del plesso De Filippo della scuola sammaritana.