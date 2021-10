Santa Maria la Carità, incidente in via Scafati: morto un anziano

Santa Maria la Carità. Incidente mortale alle prime luci del mattino. Un uomo di 80 anni ha perso la vita nell'impatto tra la sua auto e un'altea vettura, lungo via Scafati, a Santa Maria la Carità.

Lo scontro tra le due due vetture è avvenuto nei pressi dell'abitazione dell'anziana vittima. Per cause ancora da accertare, la sua auto è stata centrata in pieno da una vettura che da Pompei percorreva la strada in direzione del centro di Santa Maria la Carità.

Sul posto sono giunti i soccorsi, ma per l'anziano sammaritano non c'è stato nulla da fare. Ferito in maniera lieve l'altro automobilista. Intervenuti i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e della stazione di Sant'Antonio Abate per avviare le indagini.