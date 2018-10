Santa Maria la Carità. Rapina in casa: arrestati in poche ore, recuperato bottino

I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e della stazione di Sant'Antonio Abate hanno arrestato per rapina aggravata in concorso Giuseppe Maragas, 27 anni, di Torre Annunziata e Antonino Russo, 44 anni, di Castellammare, entrambi già noti per reati contro il patrimonio.

Due giorni fa, con caschi integrali e approfittando di una porta lasciata aperta, i due avevano fatto irruzione nella casa di una 66enne del posto e, minacciandola con una pistola, le avevano strappato una collana d'oro per poi darsi alla fuga in sella a uno scooter.





Nel corso delle perquisizioni domiciliari, i carabinieri hanno trovato e sequestrato la pistola usata (una semiautomatica a salve priva di tappo rosso), lo scooter e indumenti e caschi uguali a quelli indossati durante il raid. Trovati anche 105 euro, soldi della vendita del gioiello a un ricettatore, e scoperto anche quest’ultimo: è un 70enne di Castellammare con precedenti per truffa e ricettazione che è stato denunciato a piede libero. La collana d’oro della signora è stata ritrovata e poi riconsegnata alla vittima, mentre Maragas e Russo sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale.

