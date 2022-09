Sant'Agnello, viola il divieto di avvicinarsi alla sua ex: arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti a Sant’Agnello per la segnalazione di una violazione del divieto di avvicinamento. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna, in evidente stato di agitazione, la quale ha indicato loro un’autovettura con a bordo il suo ex compagno poco distante dalla sua abitazione.

Gli operatori hanno raggiunto ed identificato l’uomo accertando che era destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Un 43enne di Sant’Agnello con precedenti di polizia è stato arrestato poiché inottemperante al provvedimento cui è sottoposto.