Sant'Agnello, disposto sequestro preventivo dell'housing sociale

Il Tribunale del Riesame ha disposto il sequestro preventivo del comparto edificatorio di «housing sociale» di iniziativa privata a Sant'Agnello, nel quale risiedono quasi 40 famiglie. Il Riesame ha accolto l'appello proposto dalla Procura di Torre Annunziata contro l' ordinanza di rigetto della precedente richiesta di sequestro preventivo emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata.

Il Riesame ha ritenuto che «l'intervento realizzato risulta in evidente contrasto con gli strumenti urbanistici». Per i giudici «la non conformità dell'intervento alle previsioni del piano regolatore era ben nota tanto ai privati che l'avevano proposto quanto all'amministrazione comunale e non poteva ritenersi fondata la prospettazione difensiva dell'equiparazione dell'edilizia residenziale pubblica con quella sociale».

«Il permesso di costruire - infatti - aveva autorizzato l'edificazione di una volumetria residenziale superiore di circa il 30%». Il sequestro preventivo è stato dichiarato immediatamente esecutivo e per l'esecuzione il Tribunale del Riesame ha delegato i carabinieri e gli agenti del commissariato di polizia di Sorrento, oltre alla sezione di polizia giudiziaria della Procura di Torre Annunziata.