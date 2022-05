Sant'Anastasia, pistola al volto e spari per rubare uno scooter

Ancora paura e piombo per le strade campane. Come denuncia un cittadino al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza, in provincia di Napoli a Sant’Anastasia è avvenuta una rapina a mano armata in strada dove alcuni malviventi hanno portato via lo scooter ad un ragazzo, puntatogli una pistola in faccia, ed esploso alcuni colpi di pistola per scoraggiare gli inseguitori, come racconta il segnalante:

«È una rapina fatta nel corso principale di Sant'Anastasia dove sono stati esplosi diversi colpi di pistola e, ringraziando Dio, nessuno è stato ferito. Il paese è diventa invivibile con ragazzini che girano armati e sparano per strada».

«Il prefetto intervenga. Il numero di crimini, anche violenti, cresce di giorno in giorno. Ormai le strade sembrano essere off-limits per la gente perbene ed uscire di casa per una semplice commissione è diventata un’impresa a rischio. Si può continuare a vivere in un territorio martoriato da criminali, delinquenti e gente che se ne va tranquillamente in giro armata fino ai denti? Proprio no, allora è tempo di ripristinare la sicurezza e la legalità e per farlo servono condanne esemplari per questa gentaglia», ha commentato Borrelli con il portavoce cittadino anastasiano del Sole che Ride Ines Barone.