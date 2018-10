Santificazione di Vincenzo Romano, figlia del pescatore miracolato ha un malore

Domenica 14 Ottobre 2018, 13:07

Inviata a RomaQuando dall' altare di San Pietro è stato pronunciato il nome di Vincenzo Romano non ha retto. Colta da malore, Carmela è stata soccorsa e trasporta all'ospedale Santo Spirito, vicino al Vaticano. É la figlia del pescatore di Torre del Greco. L'uomo devoto del Beato Romano, ufficialmente Santo da pochi minuti, negli anni '90 guarì da un carcinoma all'addome dopo aver anche ricevuto l'estrema unzione. I 14 figli del pescatore hanno condotto un lungo processo ecclesiastico per la santificazione di Vincenzo Romano. Ieri, la figlia è stata sopraffatta dall'emozione per questo traguardo finalmente raggiunto. È anche grazie alla famiglia Formisano che torre del Greco ha il suo primo Santo.