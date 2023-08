La congestione dei pronto soccorso, le difficoltà nei reclutamenti di camici bianchi e la fuga del personale che ripiega sul privato o sulle retrovie per fare carriera, guadagnare meglio e sottrarsi alle aggressioni. Ecco lo scenario delle prime linee in una rete dell'emergenza in eterno affanno: nodi che lambiscono anche il Santobono. «I reparti sono in equilibrio perché non si è fatto nessun accorpamento gestendo il piano ferie - avverte Rodolfo Conenna, manager del polo partenopeo - l'unico punto critico è attualmente la traumatologia che sconta una media tra 25 e 30 ricoverati. Anche ieri si sono contati in totale più di 200 accessi: 190 codici verdi, 18 codici bianchi e 10 azzurri. Il 14 agosto sono stati 249, a Ferragosto ben 211 ma all'orizzonte c'è un il progetto per il rilancio della rete pediatrica campana».

Dottor Conenna, le specialità pediatriche scontano gli stessi problemi delle reti per adulti?

«Hanno una loro peculiarità diversa da quelle degli adulti».

Quali i principali nodi da affrontare?

«Le carenze strutturali, le risorse necessarie agli interventi edilizi, la penuria del personale, la qualificazione dei camici bianchi che lavorano nei piccoli centri, l'integrazione tra centro e territorio per rendere omogenea l'offerta di diagnosi e cura, la realizzazione di un sistema esteso di eccellenza».

Cosa prevede il Piano della Regione?

«Si parte dalla centralità di una struttura forte come il Santobono in grado di dare una risposta integrata a tutte le necessità delle sub specialità mediche e chirurgiche a cui occorre tuttavia aggiungere altri 4 elementi chiave».

Quali?

«La produzione, prossima al paziente, di farmaci e derivati cellulari come le Car-t (leucociti attivati per la cura dei tumori del sangue), un polo regionale di alte tecnologie per la medicina di precisione e la personalizzazione delle cure. E poi: la progettazione e realizzazione di protesi meccaniche e di quelle elettroniche, l'associazione di medicina e ricerca».

Insomma serve fare del Santobono un Irccs?

«Sì ma integrato con i policlinici e gli altri grandi ospedali provinciali ridefinendo al contempo la rete dell'emergenza pediatrica».

Cosa va cambiato nella attuale strutturazione dei pronto soccorso pediatrici?

«Ci sono troppe pediatrie di piccole dimensioni: va razionalizzato il numero e attuato un sistema in analogia a quanto realizzato in alcuni sistemi delle regioni del Nord. Serve cioé una forte osmosi tra centri Hub e centri periferici: i primi devono fari carico anche del reclutamento del personale rendendo continui gli scambi condividendo i percorsi di formazione e carriera sia per dare una risposta omogenea tra grande e piccolo ospedale sia per rendere attrattivi i concorsi e garantire un travaso di competenze tra l'ospedale più grande e quello più piccolo».

Cos'altro va realizzato?

«Una rete delle eccellenze pediatriche in cui ogni centro di riferimento rappresenti un'eccellenza specifica secondo un modello di rete "polo-antenne" in cui tutti possano sinergicamente individuare e curare al meglio una patologia complessa».

Parliamo delle malattie rare?

«Sì ma bisogna chiarire che sono rare se prese singolarmente ma nell'insieme fanno grandi numeri e soprattutto in ambito pediatrico generano il fenomeno della cronicità destinato a durare per tutta la vita a differenza degli adulti che sviluppano cronicità in età avanzata. Questa peculiarità è fortemente impegnativa per il sistema».

E il nuovo Santobono?

«E' stata appena aggiudicata la gara della progettazione di un grande polo di ricerca e specialistico a Ponticelli di 450 posti. Altri 80 saranno dedicati a pazienti sub acuti e resteranno al Santobono nelle rete dell'emergenza come satelliti con una Medicina e Chirurgia pediatrica, un Centro di riabilitazione e neuroriabilitazione, un'unità spinale, la neuropsichiatria infantile, un hospice e un centro risvegli».

Quanto tempo ci vorrà?

«Altri 6 mesi per la progettazione, qualche mese per la gara e poi circa tre anni per la la realizzazione. Il presidente De Luca ha voluto programmare tre turni di lavoro nelle 24 ore per accorciare al massimo i tempi».

E il resto della rete?

«Per la rete dell'emergenza ci sono i 4 ospedali capoluogo che già svolgono una funzione significativa e trattengono patologie di bassa e media complessità ma a Napoli e provincia questi due livelli hanno pochi riferimenti a causa della riduzione dei posti letto».