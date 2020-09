Pompei, cancelli per blindare le arcate del Santuario: la rivolta dei fedeli

Alzata di scudi, anzi di cancelli a tutela del patrimonio artistico del Santuario. L'immagine delle cancellate a difesa della dimora della Regina del Rosario è stata, però, di duro impatto per i fedeli, pompeiani e non, che in maggioranza si mostrano contrari all'iniziativa, a prescindere da ogni ragionevole motivazione edotta dalla Chiesa. Così da un paio di giorni è in corso una vera e propria crociata contro le cancellate. Materialmente, i cinque cancelli che, secondo la versione ufficiale, andranno a salvaguardare i pregiati marmi della facciata del Santuario, di fatto non ci sono ancora. Ma gli scatti «rubati» delle prove tecniche di montaggio dei cancelli - che per stile, design e materiale richiamano quelli che da decenni delineano il confine tra il territorio di Città del Vaticano e quello di Pompei - sono bastati per suscitare indignazione. «Sono in corso, in piazza Bartolo Longo - spiegano dal Santuario - le prove per l'installazione dei cancelli davanti al porticato. L'iniziativa, concordata già da alcuni mesi, è stata autorizzata dagli organi competenti per la tutela del patrimonio artistico, così come viene fatto nelle principali chiese del mondo. Le inferriate, simili nella forma e nello stile a quelle preesistenti che circondano il Santuario, sono state progettate e realizzate da una impresa specializzata nella lavorazione del ferro di tipo tradizionale. I cancelli saranno installati dopo le necessarie prove».



Se da un lato la versione ufficiale si limita a parlare di una tutela in generale, a scendere nel particolare sono le voci ufficiose che circolano nei corridoi della Prelatura e che parlano di movida maleducata e di giovani ubriachi che la notte sporcano in ogni modo i marmi che fanno della chiesa pompeiana uno dei monumenti religiosi-artistici più belli al mondo. Addirittura ci sono testimoni che giurano di aver assistito a scene di sesso, tra giovanissimi, nel cuore della notte e fino a l'alba. I custodi del Santuario, prima di aprire le porte ai fedeli, la mattina presto devono ripulire il pavimento racchiuso nelle arcate da feci, urine, bottiglie di birre vuote e preservativi. I pompeiani più attivi sui social, però, non vogliono sentire ragioni. «La vera Chiesa accoglie, non chiude i cancelli in faccia. Piuttosto - scrive una donna arrabbiatissima - il Santuario apra tutte le strutture abbandonate e chiuse, per accogliervi i senzatetto. Il beato Bartolo Longo le ha fatte costruire con offerte arrivate da ogni parte del mondo. Appartengono alla comunità». In effetti la maggior parte dei fedeli vede l'installazione dei cancelli come strumento per «cacciare» i clochard, ma i fatti li smentiscono. C'è un solo senzatetto che dorme a Pompei, e solo una volta ogni tanto, in quanto nella vicina Scafati c'è un dormitorio per tutti quelli del comprensorio. «Per allontanare le persone dalla chiesa - scrivono altri su Facebook - bastava mettere le telecamere. Contro ogni forma di carità cristiana, poi dal pulpito si stracciano le vesti nel sottolineare che bisogna aprire porte, non alzare muri. E loro cosa stanno facendo?». Ma c'è anche chi si esprime a favore della decisione assunta dal clero di Pompei: «Premesso che i cancelli non sono belli da vedere - scrive un uomo - bisognerebbe essere obiettivi: non è accettabile che la mattina il porticato debba essere ripulito da bisogni fisiologici di persone e animali, bottiglie di birra vuote ed altro. Per non parlare di chi pensa che possa esprimere la sua creatività' imbrattando il marmo della basilica con pennarelli o peggio bombolette di vernice spray. Per i più bisognosi - conclude - le porte della Chiesa sono aperte. Ci sono i dormitori e le mense a disposizione».