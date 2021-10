Santuario di Pompei, lo scatto virale: i carabinieri aiutano un'anziana disabile

La foto che ha commosso i social, diventando virale. L'immagine, scattata nella tarda mattinata di oggi nel parcheggio del Santuario di Pompei, ritrae due carabinieri che aiutano una anziana, sulla sedia a rotelle, a salire in macchina. La donna e il marito, al termine della santa messa, hanno incontrato non poche difficoltà nel salire in auto. Due carabinieri del posto fisso del Santuario, intuendo la difficoltà degli anziani, li hanno aiutati. Lo scatto, di una tenerezza infinita, postato su Facebook, da una persona che ha assistito alla scena, ha emozionato il mondo dei social.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Pompei, una nave di solidarietà per i bambini del Bartolo Longo LA FEDE Pompei, messa all'alba per pregare per la fine della pandemia... L'APPUNTAMENTO Supplica, è già post-Covid: a Pompei la veglia senza...