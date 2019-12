Le sardine nere a Napoli, duecento in piazza Garibaldi: «Basta parole, vogliamo i documenti»

«Basta parole, vogliamo i documenti». È lo slogan che apre il corteo delle sardine nere a Napoli. Circa duecento migranti, la maggior parte proveniente dall'Africa Occidentale, sono scesi in piazza stamattina per chiedere all'ufficio immigrazione della Questura di Napoli «di avviare la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, e lo sblocco delle loro pratiche per ottenere il permesso di soggiorno».

La manifestazione, organizzata dal movimento migranti e rifugiati a Napoli, è partita da piazza Garibaldi e ha come destinazione finale proprio l'ufficio immigrazione competente. Cartelli che richiamano la piazza Dante dello scorso sabato e bandiere di Potere al Popolo! sventolano in corso Umberto con l'obiettivo - spiegano i promotori - «di dare voce a tutte quelle sardine che non sono potute scendere nelle piazze italiane di queste ultime settimane, perché considerate diverse dalle altre».

