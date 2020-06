La bonifica del fiume Sarno e la sistemazione idraulica del corso d'acqua tornano d'attualità nell'agenda politica regionale, allarmando associazioni ambientaliste delle varie città lungo il bacino idrografico, soprattutto sulla costa. L'ipotesi di una seconda foce sul territorio di Torre Annunziata, mai tramontata e anzi inserita in uno dei 3 lotti di progettazione, è tornata ad agitare gli animi dei comitati che da anni si battono per soluzioni alternative, dopo le recenti dichiarazioni del vicepresidente della giunta campana Fulvio Bonavitacola. Quest'ultimo, infatti, ha riaffermato la necessità di un secondo sbocco a mare che consenta di alleviare la portata d'acqua nei casi di piena eccezionale. Il governo regionale che ha ereditato il Grande Progetto Sarno, finanziato con 217 milioni di euro di fondi europei, ha lavorato alla sua revisione, aumentando anche il budget di spesa fino a 401 milioni di euro, nella duplice direzione: da un lato il miglioramento delle acque di uno dei fiumi più inquinati d'Europa, attraverso il collettamento fognario delle città, dall'altro l'irreggimentazione idraulica per prevenire esondazioni dovute a fenomeni atmosferici violenti.

Proprio questo secondo caso, legato alle condizioni critiche del Sarno e al suo carico inquinante che trasporta, da sempre trova il muro di molti comitati e alcune amministrazioni comunali. Nelle ultime ore, sul versante oplontino, si è nuovamente alzata la barricata contro la possibilità di risolvere il rischio delle piene attraverso una seconda foce che, stando al Progetto Sarno, si potrebbe realizzare riattivando il canale Conte Sarno e portando le acque fino allo Stagnone, in località Rovigliano, nei pressi dell'attuale estuario. «Crediamo che il problema della mitigazione del rischio idraulico si possa risolvere in maniera differente dallo studio proposto dall'università Federico II» dice Orfeo Mazzella, portavoce del Comitato Gente del Sarno, spiegando l'idea riportata in un documento sottoscritto anche dalle associazioni Petra Hercules e Golfo delle Meraviglie e dai comitati Salera, Spolettificio e Rovigliano. «In quei casi di piogge eccezionali, il fiume ha un eccesso d'acqua di 35 metri cubi al secondo. Con la pulizia e la riattivazione delle 11 vasche pedemontane di epoca borbonica si riuscirebbero a drenare fino a 25 metri cubi al secondo di acqua. La restante parte può essere smaltita attraverso una riconversione boschiva di alcune parti cementificate delle città che si trovano anche lungo il Vesuvio. il grande vulnus è rappresentato dall'esistenza di fognature miste e di interi tratti dove manca una rete di drenaggio delle acque bianche che, se raccolte separatamente, potrebbero andare direttamente a mare». Punta il dito contro l'amministrazione torrese, invece, Claudio Bergamasco, referente dell'associazione La paranza delle idee: «Parlano di Rovigliano come la perla vesuviana, dove sorgeranno residence e alberghi, alternando discorsi sulla possibilità della seconda foce di un fiume molto inquinato. Sarebbero opportuno che facessero chiarezza con un confronto con i cittadini».

LA REPLICA

Secondo la Regione il discorso della sistemazione del fiume Sarno è in uno stato avanzato. Roberto Vacca, dirigente dell'Uod05 che si occupa di risanamento ambientale dell'intero bacino del corso d'acqua, spedisce al mittente la possibilità di utilizzo delle vasche pedemontane: «Sono state concepite per l'accumulo e non come scolmatoio, dovremmo modificarle e ampliarle, ma non sempre è possibile. La soluzione non può essere trovata solo costruendo vasche di laminazione o una nuova foce, ma nel mezzo, così da evitare allagamenti a monte e a Scafati. Il progetto della seconda foce è definitivo ma lo stiamo rivisitando, accogliendo anche alcune perplessità del comune di Torre».

