Il Sarno straripa tra Castellammare e Pompei: automobilisti bloccati

Ha ignorato il semaforo rosso che da questa mattina segnalava il livello alto del fiume. Un camionista è rimasto bloccato questa mattina in via Ripuaria a causa dell'acqua alta. Come lui altri automobilisti avevano tentato di rischiare la traversata, ma poi sono tornati indietro.

Per il camion invece saranno necessari i soccorsi dei Vigili del Fuoco. Il Sarno sin dalle prime ore della mattina aveva superato gli argini, in mattinata sta contonuando a piovere e l'acqua ha raggiunto anche le aziende che si trovano lungo la strada che collega Castellammare a Pompei.

In difficoltà anche i residenti della zona. Come spesso accade durante giornate di pioggia intensa, sono decine le famiglie bloccate che non possono rientrare in casa ne uscire. Per le emergenze solo i mezzi anfibi del pompieri riescono a superare via Ripuaria che diventa un'unico corso d'acqua.