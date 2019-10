Un'altra diga di plastica sul Sarno, scatta la procedura d'emergenza per la foce

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 13:56 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2019 14:25

L'allarme è partito dal web, privati cittadini e associazioni hanno visto la diga di plastica prendere forma giorno dopo giorno. Ad un anno dall'ultimo episodio che si era creato in via Ripuaria a Castellammare, questa volta sul territorio di Pompei un nuovo tappo di plastica che alle prime piogge supererà il tronco e arriverà in mare.«È successo di nuovo e non ne possiamo più! - dichiara il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino - Dopo un anno e nonostante le rassicurazioni ed il lavoro messo in campo un altro tappeto di plastica si è presentato alla foce del fiume Sarno.Stiamo attivando tutte le procedure di emergenza previsti in questi casi, ma spero che ancora una volta non ci ritroveremo soli a combattere questa battaglia che ci vede in prima linea da ormai oltre un anno».La foce del Sarno si trova tra i comuni di Castellammare e Torre Annunziata e un anno fa fu la giunta stabiese a prendersi carico i sollevare i quintali di plastica che si erano ammassati alla griglia che si trova a poche centinaia di metri dal mare.