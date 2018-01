Martedì 9 Gennaio 2018, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2018 23:00

Un autobus Anm è stato danneggiato da una violenta sassaiola messa a segno la scorsa notte in via Vesuvio, nel Rione Luzzatti, zona orientale di Napoli. L'episodio non si è trasformato in tragedia come sarebbe accaduto se ci fossero stati passeggeri a bordo, ma è stato ugualmente pericoloso e le pietre, scagliate a forte velocità, hanno bucato un finestrino e lesionato altre parti del mezzo.L'autobus che il conducente stava facendo rientrare in deposito, è stato assalito da circa 15 ragazzini, tutti descritti dall'autista come minorenni che impugnavano grosse pietre, sassi e mattoni. La pioggia di sassi è durata una manciata di secondi, dopo i quali la baby gang è fuggita a piedi, disperdedendosi nel Rione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dal conducente che subito dopo l'attacco del gruppetto di giovanissimi, ha allertato la centrale operativa dell'Anm e le forze dell'ordine.Una delle pietre buttate contro l'autobus ha danneggiato l'intera lastra di vestro e non solo. Il sasso più pesante, ha provocato un foro di grosse dimensioni sul finestrino vicino alle sedie destinate ai viaggiatori ed è un puro caso che non vi fossero passeggeri e che non ci siano stati ferimenti.