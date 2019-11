Paura sulla Linea 2 della Metropolitana. Un vagone è stato bersagliato da una sassaiola di pietre di grosse dimensioni che hanno provocato la rottura di alcuni finestrini. Per fortuna non ci sono feriti ma solo tantissimo spavento per gli utenti che si trovavano in quel momento nel convoglio. Il vagone è stato, poi, fatto successivamente sgomberare dai dipendenti di Trenitalia che hanno anche informato del fatto le forze dell'ordine.

Il treno bersagliato dalla sassaiola è il numero 7708 partito da San Giovanni in direzione Pozzuoli delle 17,13. Le pietre sono state lanciate da un gruppo di ragazzini che, poi, sono riusciti a scappare. Indagano gli agenti della Polfer di Napoli.



