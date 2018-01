Sassaiola a Scampia, rotti i vetri sul bus Anm

Venerdì 26 Gennaio 2018, 20:14 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2018 20:14

Paura a bordo di un autobus, colpito da lanci di pietre contro vetri e carrozzeria. L’ennesima sassaiola violenta è avvenuta intorno alle 19 su via Antonio Labriola, a Scampia, contro il mezzo della linea R5 che attraversa il quartiere e che è tra le tratte maggiormente colpite dai raid di sassi. Stavolta, una pietra di grosse dimensioni ha mandato in frantumi i vetri di uno dei portelloni, spaventando il gran numero di passeggeri che si trovava a bordo del bus, compresi tanti anziani e famiglie con bambini al seguito.L’episodio è avvenuto all’altezza della fermata dell’autobus dove due ragazzini, dall’apparente età di 16 o 15 anni, hanno impugnato velocemente i sassi scagliandoli contro il mezzo e fuggendo via a piedi nella direzione opposta alla tratta del bus. L’autista dopo essersi accertato che non vi fosse alcun ferito ha allertato immediatamente la centrale operativa Anm ed i carabinieri giunti sul posto per verbalizzare e documentare l’accaduto. Il mezzo, ha fatto ritorno al deposito ma sulle sassaiole le statistiche rendicontano un forte disagio per passeggeri e lavoratori.«La città di Napoli, in particolare la periferia, continua a vivere in in contesto di forte disagio sul fronte dei trasporti e della sicurezza dell'esercizio- spiega Adolfo Vallini del sindacato Usb - sono già dieci dall'inizio del 2018 gli atti vandalici che hanno determinato danni ai bus, un fenomeno quello delle sassaiole su cui non si riesce a trovare una soluzione vera e duratura».