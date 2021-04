Sassi contro le auto in sosta, ventenne africano arrestato a Terzigno

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato per danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale un 25enne guineano senza fissa dimora. Era in cia Zabatta a Terzigno. Il 112 ha allertato le pattuglie sul territorio segnalando un uomo che lanciava sassi contro le auto in sosta e in transito.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA In auto con l'hashish, fugge al posto di blocco e si schianta... LA SICUREZZA Controlli anti-Covid a Portici, 50 multe in un hotel: sorpresi fuori... LA SICUREZZA Covid a Roccarainola, banchetto nuziale «clandestino»: 13...

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, il 25enne aveva già spaccato parabrezza e carrozzeria di 5 autovetture, ferendo un 45enne, poi ritenuto guaribile in tre giorni presso l’ospedale di Nola. Uno dei sassi aveva colpito – fortunatamente senza conseguenze - anche un uomo alla guida di uno scooter. Il lancio non ha risparmiato i militari che dopo una colluttazione hanno bloccato il cittadino extracomunitario, in evidente stato di agitazione.

Finito in manette, l’uomo è stato rinchiuso al carcere di Poggioreale.