Domenica 9 Giugno 2019, 10:13

Sassi contro i vetri delle finestre di via Lazio, a Marano. Ancora atti vandalici, in una delle strade del centro cittadino, ad opera di ragazzini scatenati, in gran parte minori. I residenti della zona - che da tempo lamentano problemi all'im pianto di illuminazione - hanno denunciato l'accaduto. "Le finestre - dicono - state ripetutamente colpite da sassi scagliati da ragazzini, probabilmente di età compresa tra i 14 e i 16 anni". Gli atti vandalici non si limiterebbero solo al lancio di sassi: qualcuno infatti si "diverterebbe" a suonare citofoni a notte fonde. La vicenda è al vaglio delle forze dell'ordine del territorio.