Napoli, Save the Children denuncia: vandalizzato nostro centro a Barra

Lunedì 7 Maggio 2018, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2018 15:53

I locali di un centro realizzato da Save the Children per i bambini di Barra, alla periferia est di Napoli, è stato vandalizzato la scorsa notte da sconosciuti costringendo i volontari, per il momento, alla cessazione delle attività. La struttura denominata «Punto luce», ospitata nel plesso scolastico dell'Istituto Rodinò, è stata realizzata, insieme alla cooperativa sociale onlus Tappeto di Iqbal per il contrasto alla povertà educativa dei minori del quartiere. «In questi anni tre anni - ha spiegato in un comunicato Luigi Malcangi di Save the Children - abbiamo lavorato per dare ai bambini e ai ragazzi di Barra un luogo di opportunità e nonostante ciò che è accaduto ci addolori, dobbiamo constatare che questi danneggiamenti sono un fatto isolato che speriamo rimanga tale».La prima risposta è arrivata immediatamente proprio della comunità cittadina che sin da subito si è offerta di aiutare e collaborare per restituire l'agibilità al centro. «La funzione educativa e di accompagnamento nella crescita dei bambini, ci conferma l'importanza di questi presidi per il territorio - dice Malcangi - e per questo continueremo a lavorare, con la scuola e le istituzioni a noi vicine, con ancora maggiore desiderio per far ripartire quanto prima le attività e restituire ai bambini e ai ragazzi di Barra un luogo per loro importante».