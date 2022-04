Saviano, sequestrata l'area dell'ex macello per gestione illecita e abbandono di rifiuti

A Saviano nell’ambito dei controlli disposti dal gruppo carabinieri forestale di Napoli volti alla sicurezza ambientale, i carabinieri della stazione forestale di Marigliano insieme a quelli della locale stazione carabinieri hanno controllato il cosiddetto “ex macello” di Saviano.



All’interno dell’area di circa 2mila metri quadrati di proprietà comunale, sono stati rinvenuti in stato di totale abbandono una moltitudine di rifiuti. Terreno misto a guaina bituminosa, giostre per bambini rotte, rifiuti di legno e plastica, cartelli stradali rotti, rifiuti solidi urbani, pneumatici fuori uso, sedili rotti di automobili, addobbi di carnevale, tre grossi sacchi con all’interno documenti scolastici e vecchie riviste, taniche piene di liquidi e due scooter della polizia municipale impolverati.

I rifiuti erano in alcune stanze ma anche all’aperto e proprio per quest’ultimo aspetto gli agenti atmosferici ponevano a serio rischio l'ambiente visto anche la presenza del vicino terreno coltivato. Riscontrando l’ipotesi di reato di gestione illecita e abbandono di rifiuti, i carabinieri hanno sequestrato l’intera area che è stata affidata in custodia allo stesso Comune di Saviano.