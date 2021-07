Savoia, scende in campo Emanuele Filiberto: «Squadra storica, non deve morire»

Giorni bollenti a Torre Annunziata dopo l’addio di Mazzamauro al Savoia. Il rischio che la città perda non solo la serie D, ma che addirittura resti senza calcio diviene col passare delle ore sempre più concreto, al punto che in giornata è sceso in campo Emanuele Filiberto di Savoia. «US Savoia è una grande squadra con una tifoseria strepitosa. Una delle squadre più antiche del calcio italiano non può e non deve morire! Farò il possibile perché ciò non avvenga»: con queste parole, Emanuele Filiberto – reduce da un’esperienza come giudice nel talent show Amici, al fianco dell’oplontino doc Stefano De Martino – ha garantito il proprio impegno a sostegno della causa oplontina. L’intenzione è quella di sensibilizzare imprenditore ed esponenti di spicco – direttamente o indirettamente – legati a Torre Annunziata per rilanciare il calcio in città.

Mazzamauro, rovente addio – L’ex patron, inizialmente in bilico fra le ipotesi Portici, Sorrento e Caserta, ha poi virato con decisione su Giugliano. Ovviamente portando con sé il titolo sportivo che tre anni fa trapiantò a Torre Annunziata dopo l’addio ad Ercolano. E così, per una città (Torre Annunziata) destinata (con ogni probabilità) a restare senza serie D, un’altra (Giugliano) si ritroverebbe addirittura con due squadre nel massimo campionato dilettantistico (a quella storica, si affiancherebbe quella – appunto – derivante dalla fusione del titolo di Mazzamauro con una scuola calcio locale). Feroci le critiche e le accuse che si sono levate dalla città oplontina all’indirizzo dell’ex patron.

Ipotesi tramontate – La scorsa settimana le speranze del Savoia erano legate ad una cordata di fuori regione interessata a rilevare il titolo del Nola – Puteolana l’altra opzione – per riagganciare immediatamente il treno per la serie D attraverso il ripescaggio. Sfumata tanto l’una quanto l’altra pista, si era poi virato sul titolo della Barrese (Eccellenza) per tentare la strada di un improbabile ripescaggio in D, o comunque per ripartire dal massimo campionato regionale. Ipotesi, anche questa, alla fine arenatasi per una serie di sopraggiunte complicanze.

Ultima speranza – Adesso tutto dipenderà dall’iniziativa annunciata e coltivata via Instagram da Emanuele Filiberto. L’ultima rimasta in piedi per salvare – se non altro – il calcio in città, indipendentemente dalla categoria.