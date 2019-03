Sbancamento di area vincolata nel Parco del Vesuvio, scatta il sequestro

Venerdì 1 Marzo 2019, 21:35

Aveva già sbancato un'area di circa 3 ettari, con esportazione di essenze arboree, livellamento del regolare pendio montano e riporto di terreno vegetale. L'ennesimo schiaffo all'ambiente in pieno Parco del Vesuvio. Lo scempio è stato fermato dai militari del Comando Carabinieri forestali Parco del Vesuvio, stazione di Ottaviano,in località Bosco del Comune di Somma Vesuviana.A portare i militari alle pendici del monte Somma, congiuntamente a personale del locale comando di Polizia Municipale, è stata una segnalazione telefonica anonima giunta alla stazione di Ottaviano. Indicazioni dettagliate che hanno permesso ai Carabinieri guidati dal colonnello Antonio Lamberti di giungere sul posto ed individuare con esattezza il luogo. Al momento del sopralluogo non vi erano operai al lavoro, né mezzi meccanici. E considerata la vastità dell'area interessata, i carabinieri hanno chiesto dettagliata relazione tecnica all'ufficio tecnico del Comune e al geologo dell'ente Parco del Vesuvio. Gli immediati accertamenti hanno però consentito ai carabinieri intervenuti di individuare l’esecutore materiale, A.L., deferito all'Autorità giudiziaria per i reati di sbancamento , livellamento ed estirpazione arborea in assenza di autorizzazione. L’area in questione è vincolata paesaggisticamente e idrogeologicamente e ricadente all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio, zona unità di paesaggio D3 e D4 e sito inquinato da attività di discarica.Nelle immediate vicinanze, vi è infatti una vecchia discarica adibita negli anni 80 e inizio anni 90 allo versamento rifiuti solidi urbani. I militari hanno intensificato i controlli nelle zone vincolate. Gli stessi carabinieri forestali della stazione di Ottaviano, avevano sequestrato, pochi giorni fa, sempre a Somma Vesuviana in zona C2 in Pieno Parco in area con vincolo paesaggistico un manufatto in costruzione completamente abusivo.Al momento del blitz dei militari, effettuato anche qui con l'ausilio dei tecnici comunali, si stava realizzando un ulteriore rialzo del vano posto al secondo piano con muratura in laterizi forati e copertura con struttura in ferro e soprastante lamiera coibentata interessando una superficie di circa 32 metri quadri ed una volumetria di 280 metri cubi. In più la realizzazione di due tratti di muratura a piano terra per la formazione di un ampio locale privo, allo stato, di copertura per oltre 50 metri quadri. L'intero manufatto era risultato privo permesso di costruire e del Nulla Osta da parte del Parco Nazionale del Vesuvio in quanto area ricadente in zona vincolata.In aggiunta ai controlli contro l'abusivismo, le stazioni del Gruppo Parco del Vesuvio hanno intensificato anche i controlli contro lo sversamento illecito dei rifiuti ponendo in atto strategie di contrasto e di prevenzione del fenomeno illecito dello sversamento dei rifiuti.