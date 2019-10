Sbancamento nel Parco Vesuvio: sequestrato parcheggio di 8mila mq

Venerdì 11 Ottobre 2019, 15:48

Avevano cominciato a sbancare un'area di circa 8000 mq in piena zona Parco per realizzare un parcheggio annesso ad un'attività commerciale. Un blitz dei carabinieri forestali della stazione Parco di Ottaviano, agli ordini del colonnello Antonio Lamberti,ha evitato che i lavori continuassero con conseguenze gravi. I militari hanno posto infatti sotto sequestro penale l'intera area. Il blitz è avvenuto a seguito di controlli mirati al contrasto di illeciti nell'area Parco nel territorio del Comune di Somma Vesuviana. Qui la ditta appaltatrice in concorso con la società proprietaria dell'area,in spregio ad ogni normativa ambientale e di protezione del Parco nazionale del Vesuvio, avevano sbancato con l'ausilio di mezzi meccanici un terreno cambiando l'orografia dei luoghi al fine di costruire un parcheggio annesso all'attività commerciale. Lo sbancamento oltre ad arrecare grave danno paesaggistico e ambientale, priva di atti autorizzativi,avrebbe anche comportato un grave rischio idrogeologico. Per interrompere l'azione i militari hanno quindi apposto i sigilli ai lavori sequestrando l'intera area e deferenzo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola i trasgressori.Non è la prima volta che i militari della stazione Parco di Ottaviano intervengono nel perimetro dell'area protetta del Parco del Vesuvio per fermare lavori di sbancamento realizzati in assenza di autorizzazioni.