Napoli, sbiancadenti istantaneo in vendita nel negozio cinese: «Rischio salute»

Venerdì 1 Marzo 2019, 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno sequestrato in città oltre 1 milione di articoli tra prodotti contraffatti e non conforme alla normativa europea. In particolare, i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego hanno individuato un’attività commerciale, sita in Napoli alla via Carlo di Tocco, gestita da cittadini di nazionalità cinese, che vendeva merce contraffatta e non sicura.Tra i pezzi in vendita vi erano, in particolare, anche numerosi dispositivi medici, cosiddetti apparecchi «20 minute dental white» sprovvisti delle previste certificazioni di conformità alle normative vigenti e quindi potenzialmente pericolosi per la salute. Va rimarcato che, l'acquisto di prodotti non conformi/contraffatti, sebbene venduti a prezzi particolarmente bassi, può comportare rischi per la salute e la sicurezza personale, soprattutto a causa della scarsa qualità che li contraddistingue.Al termine del servizio tutto il materiale rinvenuto, costituito da 1.155.627 articoli è stato sequestrato, mentre i 2 responsabili sono stati denunciati.