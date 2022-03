Scabec, blitz della Finanza negli uffici della Regione Campania: «Nel mirino le assunzioni»

Hanno chiesto i contratti di assunzione, quelli relativi ad un preciso arco di tempo, che va dal 2010 al 2016. Un blitz in piena regola, quello messo a segno dalla Guardia di Finanza di Napoli, nel tentativo di fare chiarezza sulla gestione delle politiche regionali in materia di cultura. Via Orsini, gli uomini del comandante di polizia economica e finanziaria bussano alle porte della Scabec, la società regionale nata per la promozione del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati