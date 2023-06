«Scaccomatto» al cancro: la sfida di Ascierto e De Laurentiis

Scaccomatto al tumore. Da un lato i ricercatori, dall’altro il male del secolo, al centro il cinque per mille che il Pascale chiede di donare per portare avanti studi e progetti. Non è il solito appello: questa volta chi ogni giorno combatte sul campo per salvare la vita della gente ha scelto di metterci anche la faccia affidando il messaggio a un videoclip. Un filmato breve e efficace, non più di un minuto, scorrono le immagini di cinque professionisti, eccellenze riconosciute nel mondo, mentre giocano a scacchi contro il cancro destinato inesorabilmente a perdere come il Re in fuga.

Eccoli, ripresi prima in giacca e cravatta davanti alla scacchiera pronti alla sfida - e poi in camice bianco mentre lavorano in reparto: Michelino de Laurentiis, direttore del dipartimento di oncologia senologica e toracica, Paolo Ascierto, direttore del dipartimento melanoma e terapie innovative, Paolo Delrio, direttore del dipartimento di oncologia addominale e Alfredo Budillon, direttore scientifico dell’Istituto insieme con Attilio Bianchi, direttore generale dell'Istituto Pascale. Il video (realizzato da Videometro) viene trasmesso h24 sui monitor di metropolitane, circumvesuviana, cumana e funicolari di Napoli e provincia.

«Il vostro contributo per noi è prezioso - dice Michelino de Laurentiis - ci aiuta a migliorare la ricerca grazie al lavoro di migliaia di scienziati che consentono a tutti noi di portare a termine programmi scientifici ambiziosi ma possibili.

Un impegno straordinario che contribuisce alla riduzione costante del tasso di mortalità nel Paese».

«Un progetto di ricerca non dura mai un anno solo: - aggiunge Paolo Ascierto - la consapevolezza di poter contare su fondi consistenti e regolari ci permette di sviluppare progettualità a lungo termine sempre più efficaci sul fronte dei risultati».

Ecco come donare il cinque per mille dell’Irpef al Pascale. Nello spazio “Scelta per la destinazione” nei modelli per la dichiarazione dei redditi basta inserire il codice fiscale: 00911350635 perché - e così si conclude la partita a scacchi giocata nel videoclip - “l’ultima mossa tocca a te”.