Lunedì 5 Novembre 2018, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 13:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Acerra. Il 23 novembre prossimo scadranno gli incentivi previsti per le aree ad industrializzazione complessa, protestano gli operai dell’ex Montefibre. Alcune decine di tute blu hanno bloccato dalle 9 di stamani i cancelli dell’area industriale dismessa dal 2005, ma dove sono attualmente operative una centrale elettrica ed una piccola azienda di componentistica perché chiedono un summit al Mise per accelerare il piano di rilancio dell’area industriale. Bloccati i tir in ingresso ed in uscita. «Bisogna fare presto prima che scadano gli incentivi: chiediamo che sia convocato urgentemente un tavolo tecnico al Mise, con Regione, Governo, Comune di acerra, Asi e sindacati per la riconversione ed il rilancio del polo industriale. A dicembre scadrà definitivamente la mobilità e se non si sigla un accordo di programma operativo noi saremo definitivamente disoccupati» spiegano gli operai pronti a bloccare ad oltranza se non verrà fissata una data per il summit. Ad essere interessata ad investire nell’ex polo chimico acerra o ci sarebbe Trenitalia, anche se di ufficiale non è ancora emerso nulla.