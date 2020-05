Napoli: ancora guaste le scale mobili in via Cimarosa al Vomero, disagi per gli anziani

Il disagio trasporti non risparmia neanche gli anziani in questa «fase due». «Il guasto delle scale mobili di via Cimarosa, un trasporto importante soprattutto per gli anziani, diventa un disagio enorme per coloro i quali hanno problemi di deambulazione». E' l'amara constatazione di Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari.



«Situazioni alle quali i vomeresi dovrebbero rassegnarsi, visto che si protraggono da lustri, invece ogni volta, e giustamente, sortiscono rabbia e proteste. In particolare – continua Capodanno - da quando sono state inaugurate le tre rampe di scale mobili, che costituiscono il sistema intermodale di collegamento tra le funicolari e la stazione di piazza Vanvitelli del metrò collinare, sono rimaste più volte ferme». Restano dunque ignoti i motivi di tale chiusura, ed eventuale riapertura, in quanto non vi sono avvisi.



«A seguito dei numerosi fermi che ne hanno caratterizzato negli anni il funzionamento - puntualizza Capodanno – anche in considerazione del dato che per la realizzazione di questi impianti di collegamento intermodale ci vollero ben due anni con una spesa di circa 4 miliardi delle vecchie lire, è stato più volte chiesto, a tutt'oggi però senza riscontri operativi, che venisse istituita una commissione d'indagine pure al fine di verificare i motivi di questi frequenti guasti e le ragioni dei lunghi tempi di riparazione». Ultimo aggiornamento: 16:23