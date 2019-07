Ggli agenti del Commissariato di Afragola hanno arrestato Antonio Barlenti, 23enne, con precedenti penali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti, mentre percorrevano via Castagna nel comune di Casoria, hanno notato un uomo che stava effettuando uno scambio droga-soldi con un giovane acquirente. Gli agenti sono intervenuti ed hanno bloccato lo spacciatore che, all’interno di un tubetto di medicinali, aveva nascosto 14 dosi di cocaina, mentre in tasca aveva la somma di 113,50 euro che gli è stata sequestrata.

Venerdì 12 Luglio 2019, 14:45

