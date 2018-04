Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato di Polizia Scampia hanno arrestato Alessio Francesco D’Ambrosio, napoletano 19enne, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti, impegnati nel contrasto alle “piazze di spaccio” hanno notato il giovane mentre nei pressi del lotto P era intento a cedere cocaina ed eroina agli acquirenti. I poliziotti, prontamente intervenuti hanno bloccato il giovane e recuperato, sequestrando 23 cilindretti contenenti eroina e cocaina. La droga era stata nascosta nel telaio di un cancello in ferro posto sotto i porticati del lotto P in via Eugenio Colorni. Il 19 enne è stato condotto alla casa circondariale di Poggioreale.



Durante i controlli, i poliziotti, hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti, circa grammi 240 di eroina, nascosta nei pressi dei porticati del lotto U di via Calogero, all’interno di una busta in cellophane vi erano le dosi già preparate per la rivendita al dettaglio, inoltre è stata rinveniva anche una pistola semiautomatica Beretta 92 FS, calibro 9X19, con matricola abrasa, completa di munizionamento di 15 cartucce. Sono in corso accertamenti della Polizia di Stato in merito alla provenienza delittuosa dell’arma.

Domenica 1 Aprile 2018, 13:43 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2018 13:43

