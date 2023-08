Scampia, 36enne ucraino nasconde dosi di eroina sotto le maniche della felpa, arrestato dalla Polizia di Stato

Nella mattinata odierna, gli agenti del Commissariato Scampia, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Annamaria Ortese, hanno notato un uomo con una felpa a maniche lunghe, che si aggirava con fare guardingo per poi essere avvicinato da alcune persone.

I poliziotti, insospettiti, date anche le elevate temperature estive, lo hanno immediatamente controllato, difatti, sotto le maniche della giubba, nascondeva 9 dosi di eroina e 125 euro.

L’uomo, un 36enne ucraino con precedenti specifici, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti ed è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Poggioreale.