Scampia, 5 grammi di marijuana e 200 euro: arrestato lo spacciatore 28enne napoletano

Ieri pomeriggio gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, nel transitare in via Don Lorenzo Milani a Scampia, hanno notato un uomo fermo sul marciapiede che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa al passeggero di un'auto che si era avvicinata.

Alla vista degli agenti, l'auto si è dileguata mentre i poliziotti, dopo un breve inseguimento, hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 5 bustine contenenti circa 5,3 grammi di marijuana e 200 euro.

Il 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.