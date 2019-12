Scampia, primo open point Asl Napoli1: «Nuovi servizi per i cittadini»

A margine dell'inaugurazione della stazione dell'arte di Scampia è stato inaugurato ieri il primo open point dell'Asl Napoli 1 ospitato proprio in alcuni locali messi a disposizione da Eav. L'innovativa struttura avrà molteplici ruoli. Anzitutto, come ha spiegato il Direttore Generale Ciro Verdoliva, fornirà informazioni in tempo reale ai cittadini, snellendo le code agli sportelli e creando un "filo diretto" con l'utenza. Altro scopo che ha spinto l'Asl Napoli 1 a dare vita ai nuovi infopoint - la struttura di Scampia è solo la prima, nei prossimi mesi seguiranno altre strutture in altre zone della città - è creare un vero e proprio "screening" dei bisogni dei cittadini allo scopo di migliorare l'offerta socio sanitaria.

L'open point di Scampia ha coinvolto in prima persona gli studenti dell'ITIS Galileo Ferraris che hanno collaborato alla creazione del sito e hanno dato vita alla web app che nei prossimi giorni entrerà in funzione. Un lavoro sinergico che ha visto la partecipazione entusiasta di decine di studenti che si sono messi a disposizione del territorio con le loro competenze.



«La prerogativa della nostra scuola - ha spiegato il dirigente dell'istituto Galileo Ferraris Saverio Petitti - è quella di portare i ragazzi sul territorio in operazioni reali. Questa iniziativa si riallaccia ai percorsi che svolgiamo nel nostro istituto e che hanno lo scopo di far apprendere ai ragazzi competenze reali sul campo. I ragazzi applicheranno le loro conoscenze informatiche dando il loro contributo alla creazione di una applicazione che servirà a favorire l'accesso all'info point dell'Asl anche da computer e da cellulare. Soprattutto - ha poi proseguito il dirigente scolastico - è una importante occasione per dar modo ai ragazzi di crescere a dare modo al territorio di dare fiducia a questi giovani che stanno impegnando per creare il loro futuro».Il Direttore Generale dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva ha sottolineato l'importanza delle sinergie che hanno reso possibile l'apertura del primo open point di Scampia, dando vita ad una vera e propria "rivoluzione". «Per tanti anni - ha spiegato Verdoliva - l'azienda sanitaria è stata abbandonata a se stessa ma, ancora peggio, è stato mortificato il lavoro svolto da tanti a causa di una mancanza assoluta di comunicazione e di contatto con gli utenti. La nostra rivoluzione è iniziata e i cittadini stanno dimostrando di essere più che felici di percepire la qualità dei nostri servizi ed imparare a conoscere le donne e gli uomini che sono al loro servizio. Grazie a questi open point - ha concluso - creiamo dei punti di contatto tra Asl Napoli 1 Centro e il territorio, così da colmare i bisogno di una vasta area di popolazione altrimenti non toccata dalle informazioni sui servizi offerti».