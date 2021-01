I carabinieri della stazione di Scampia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Giuseppe Guarino, 35enne del posto e già noto ai militari.



I militari lo hanno controllato in Via Marrazzo. Nelle sue disponibilità 21 stecchette di hashish per complessivi 47,5 grammi e 36 grammi di marijuana suddivisi in 37 dosi.

Con la droga anche 575 euro in contante ritenuto provento illecito. Guarino è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.



