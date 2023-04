Scampia, pusher cerca di fuggire dai carabinieri ma viene arrestato

A Scampia i carabinieri della locale stazione hanno arrestato Raffaele Bevo, 41enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno notato l’uomo a via Monte Rosa a bordo di uno scooter e lui ha tentato di fuggire.

Bloccato, è stato perquisito. Nelle sue tasche 68 stecche di hashish per un peso complessivo di 130 grammi, 50 dosi di marijuana per altri 67 grammi. Sequestrati anche la somma contante di 40 euro ritenuta provento del reato e due cellulari. L’arrestato è in attesa di giudizio.