Scampia, arrestato pusher 31enne: nelle tasche cobret, cocaina, eroina e crack

Nel quartiere Scampia, periferia di Napoli, non si ferma l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, da parte della sezione operativa della compagnia dei carabinieri Napoli stella. I carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Giorgio De Simone, classe 1990, già noto alle forze dell’ordine.

I militari lo hanno notato in via Federico Fellini, nei pressi del complesso di edilizia popolare “Lotto T/A”, ed hanno deciso di controllarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di ben 16 dosi di cobret, due dosi di cocaina, quattro dosi di eroina e 17 dosi di crack. Rinvenuta e sequestrata anche la somma contante di 185,00 euro poichè ritenuta provento del reato. L’arrestato è in attesa di giudizio.

Seppur piccola rispetto ad altre, resta comunque un'importante operazione delle forze dell’ordine partenopee, che si va a sommare a tutte le altre operazioni condotte, che mirano alla sicurezza della città e dei cittadini.