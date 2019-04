I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella hanno tratto in arresto un 47enne di via ghisleri, già noto alle forze dell'ordine. Nel corso di operazioni d’osservazione su una “piazza di spaccio” nei pressi dello “chalet bakù”, i militari l’hanno sorpreso mentre era intento a trasportare stupefacente destinato allo spaccio al dettaglio. la perquisizione personale ha portato al rinvenimento e sequestro di 23 dosi di crack e di 12 stecchette di hashish; quella in casa sua, eseguita subito dopo in conseguenza dell’arresto in flagranza, al rinvenimento di altre 46 dosi di crack. l’arrestato è in attesa di rito direttissimo.

Sabato 20 Aprile 2019, 12:26

