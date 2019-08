In un vano ascensore di un condominio in via Anna Maria Ortese - nel lotto sc 3 - i carabinieri della compagnia Stella hanno scoperto il nascondiglio per 250 grammi circa di droga: sotto sequestro 25 stecche di hashish e 60 dosi di marjiuana. Il tutto è stato sequestrato a carico di ignoti.

Mercoledì 14 Agosto 2019, 11:20

