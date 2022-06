Scampia, controlli in Piazza della Libertà: sanzioni per oltre 60mila euro

Gli agenti della polizia municipale appartenenti all’unità operativa di Scampia e al gruppo interventi territoriali congiuntamente al personale del commissariato Scampia, con il supporto dei Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e degli equipaggi del reparto prevenzione crimine, hanno effettuato un’operazione straordinaria sul territorio di Scampia e, più precisamente, in piazza della Libertà nel Rione Monterosa.

APPROFONDIMENTI LA PULIZIA Scampia, rimossi 34 veicoli abbandonati per strada senza... L'ARRESTO Scampia, guida senza patente ed in possesso di droga: denunciato... L'ARRESTO Scampia, arrestato pusher con 12 bustine di marijuana

Nel corso dell’attività sono stati fermati settanta veicoli e redatti sessantasei verbali per infrazioni al codice della strada. Diciannove le vetture sottoposte a sequestro perché sprovviste di copertura assicurativa. Undici i conducenti sanzionati per non aver mai conseguito la patente di guida e tra questi cinque deferiti all’autorità giudiziaria per aver reiterato la violazione nel biennio. In totale sono state elevate sanzioni per un importo di 66.500€