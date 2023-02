Napoli, vari tipi di droga già impacchettati: due arresti nella Vela gialla di Scampia

Più di 80 dosi di eroina, 54 dosi di cobret, 9 dosi di cocaina e 30 dosi di crack. Sostante stupefacenti di diverso tipo, per accontentare le varie richieste dei clienti, già impacchettata e pronta per la vendita. Gennaro De Rosa, 33enne già noto alle forze dell'ordine, e un 21enne incensurato sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio.

I carabinieri hanno fermato i due uomini all'interno della Vela gialla a Scampia e li hanno perquisiti, rinvenendo le varie sostanze illecite e anche 387 euro in contanti, probabilmente provento dello spaccio.

Gli arrestati sono ora in carcere, in attesa di giudizio.