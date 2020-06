LEGGI ANCHE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale F. P. C, 20enne del posto incensurato. I militari durante un normale posto di controllo nell quartiere Scampia in via Ciccotti hanno notato in lontananza un auto dirigersi verso di loro ad alta velocità.Gli hanno Intimato l’”ALT” ma il 20enne non si è fermato cercando di fuggire.Il ragazzo ( risultato sprovvisto della patente di guida n.d.r.) si è arreso solo quando è andato ad impattare un’altra auto che percorreva viale della Resistenza. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.