Scampia, getta la droga dal balcone: arrestato 42enne napoletano

Controlli a tappeto a Scampia, dove i carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 42enne. Al momento della perquisizione nella sua abitazione, nel Lotto M, l'uomo aveva tentato di far sparire una busta con all’interno 110 dosi tra crack, cocaina, eroina, cobret e anche la somma in contanti di 300 euro, gettandola dal balcone. Recuperata, arresto immediato.