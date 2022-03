Scampia, trovato in possesso di 10 stecche di hashish: arrestato pusher 21enne

Ieri sera gli agenti del commissariato di Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Monterosa hanno notato un giovane che, dopo aver prelevato qualcosa da una cassetta postale, in cambio di denaro lo ha consegnato ad una persona che si è allontanata frettolosamente.

Il ragazzo, accortosi della presenza dei poliziotti, si è dato alla fuga fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato in via Roma e trovato in possesso di 10 stecche di hashish del peso di circa 15 grammi e 250 euro.

A.S., 21enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.