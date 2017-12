Scampia, il primo Natale nelle case nuove per gli ex abitanti delle Vele: «Ma servono controlli»

Domenica 24 Dicembre 2017, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 14:25

Una natale diverso ma che porta ancora con se il sapore e le sensazioni di un passato, mai del tutto lasciato alle spalle. Queste le festività che si preparano a trascorrere i cittadini che già dallo scorso anno, sono stati trasferiti all’interno dei nuovi alloggi realizzati in via Gobetti. Alloggi che però sono ancora in parte liberi e proprio per questo, oggetto di nuovi tentativi di occupazione da parte di chi vuole “scappare” dalle Vele.«Lì dentro c’è ancora tanto degrado» commenta una donna ex abitante di quei fabbricati che da tempo sono il simbolo negativo del quartiere, «ma qui la situazione non è migliore. C’è sempre chi prova ad occupare gli alloggi vuoti e chi entra solo per rubare quello che può. In questo ultimo anno c’è stato poco controllo e sicuramente la realtà che viviamo qui non è tanto diversa da quella delle Vele. Ci sono problemi di varia natura anche in queste nuove costruzioni. Le infiltrazioni ad esempio sono all’ordine del giorno e fino a qualche mese fa, sei nuovi ascensori risultavano ancora fuori uso. Questo è il nostro primo natale nelle abitazioni che ci furono assegnate un anno fa. Un natale a cui però, fanno ancora da sfondo le Vele da cui veniamo».Proprio di queste e di altre emergenze cerca di occuparsi il consigliere dell’VIII Municipalità Alberto Patruno che da tempo è attivo in zona: «Facciamo vari sopralluoghi in questi appartamenti in via Gobetti, perché spesso ci segnalano criticità e nuovi tentativi di occupazione. Quello che troviamo sono serrature forzate o porte del tutto rimosse. Si sottrae di tutto, come ad esempio le caldaie all’esterno dei balconi. Questa situazione non può continuare e ci auguriamo che al più presto si possa procedere con l’assegnazione di questi quaranta alloggi. Solo in questo modo si potrebbero limitare i danni».